Об этом свидетельствуют результаты интеграционного исследования Integrationsmonitor 2020, проведенного венской властью.

Так, по состоянию на начало 2020 года 30,8% жителей города были иностранными гражданами, 36,7% родились за границей и 41,3% имели иностранное происхождение.

Всего в Вене проживает более 1 млн 911 тысяч человек: 1 млн 322 тысячи (69,2%) — граждане Австрии, 589 тысячи (30,9%) — иностранцы с гражданством 180 различных стран. Больше всего в столице Австрии сербов (почти 102 тысячи), турок (более 76 тысяч), немцев (почти 62 тысячи) и поляков (55 тысяч).

Большое количество иностранцев в Вене, в частности, приводит к тому, что треть жителей города избирательного возраста не могут участвовать в местных и общенациональных выборах. Также результаты показали, что у 52% учеников в Вене не немецкий язык является родным.

К слову, в 2018 году Вена заняла первое место в ежегодном рейтинге самых удобных для жизни городов мира по версии The Economist.