Китайский суд вынес приговор общественной журналистке Жань Жан, которая сообщала о начале коронавирусной эпидемии в городе Ухань в феврале 2020 года: четыре года заключения.
Об этом сообщает Радио Свобода.
37-летняя бывшая юрист Жань записывала видео переполненных крематориев и больниц, которые широко расходились сетями. Эти кадры показывали, как город пытается противодействовать распространению COVID-19 в начале вспышки.
Женщину обвинили в «поиске поводов для ссор и провоцировании волнений» за ее освещение хаотичной первой реакции на первые случаи.
По словам адвоката женщины Рена Куаннью, есть основания беспокоиться о здоровье Жань. Она объявила голодовку в июне, с тех пор ее кормили насильно через нос.
Адвокат журналистки отметил, что на прошлой неделе она пообещала отказываться от пищи «до самого конца», если получит тяжкий приговор.
Жань Жан - первая из группы общественных журналистов, задержанных ранее в этом году из-за освещения ситуации в Ухане.
Напомним, Китай подвергался критике за первую реакцию на распространение коронавируса, в том числе на обвинения в сокрытии информации о возбудителе и заболевании. Только 17 декабря Пекин согласился принять следственную группу Всемирной организации здравоохранения прислать группу расследователей, которая должна выявить происхождение коронавируса SARS-CoV-2.
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Китайский суд вынес приговор общественной журналистке Жань Жан, которая сообщала о начале коронавирусной эпидемии в городе Ухань в феврале 2020 года: четыре года заключения.
Об этом сообщает Радио Свобода.
37-летняя бывшая юрист Жань записывала видео переполненных крематориев и больниц, которые широко расходились сетями. Эти кадры показывали, как город пытается противодействовать распространению COVID-19 в начале вспышки.
Женщину обвинили в «поиске поводов для ссор и провоцировании волнений» за ее освещение хаотичной первой реакции на первые случаи.
По словам адвоката женщины Рена Куаннью, есть основания беспокоиться о здоровье Жань. Она объявила голодовку в июне, с тех пор ее кормили насильно через нос.
Адвокат журналистки отметил, что на прошлой неделе она пообещала отказываться от пищи «до самого конца», если получит тяжкий приговор.
Жань Жан - первая из группы общественных журналистов, задержанных ранее в этом году из-за освещения ситуации в Ухане.
Напомним, Китай подвергался критике за первую реакцию на распространение коронавируса, в том числе на обвинения в сокрытии информации о возбудителе и заболевании. Только 17 декабря Пекин согласился принять следственную группу Всемирной организации здравоохранения прислать группу расследователей, которая должна выявить происхождение коронавируса SARS-CoV-2.