В понедельник, 28 декабря, сотрудники полиции проводят следственные действия в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета.

Об этом пишут Преступности.НЕТ.

Полицейские в частности пришли в юридический отдел департамента.

Следственные действий проводятся в рамках уголовного производства по части 2 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и части 1 статьи 367 («Служебная халатность») относительно реконструкции сквера имени Александрова возле Национального кораблестроительного университета имени Макарова.

Также о подозрении сообщили начальнику одного из отделов. Рречь идет о начальнике управления по контролю за ремонтом, реконструкцией, строительством, газификацией коммунальных объектов и жилья.

Напомним, как 22 ноября 2019 года в Николаеве торжественно открыли реконструированный сквер имении Михаила Александрова. На открытии сквера был мэр Александр Сенкевич, директор ДЖКХ Срегей Коренев и ряд других чиновников мэрии. На ремонт сквера потратили почти 2,8 миллиона гривен. Работы, срок которых был 31 декабря, выполняло ООО «Благоустрій-НК».

В декабре в уже открытом сквере только начали устанавливать урны. Этот процесс уже проходил под надзором полиции.

Также напомним, как весной 2020 года из этого же сквера украли тысячу кустов самшита.

Ранее задержали сотрудника технического надзора Департамента ЖКХ на взятке в 6 тысяч гривен.

До этого следователи поймали сотрудницу Департамента ЖКХ на получении взятки в размере 20 тысяч и сообщили о подозрении по трем эпизодам. Деньги 44-летняя начальница управления получила за подписание актов выполненных работ с недостоверными сведениями относительно объема выполненных работ от «подконтрольных» субъектов хозяйственной деятельности.

Для конспирации чиновница привлекла своего водителя, который после получения ею части взятки в своем служебном кабинете, выносил деньги из помещения в служебный автомобиль, и в дальнейшем, через некоторое время, передавал чиновнице.