Вознесенской местной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении 50-летнего жителя Доманевского района по факту совершения покушения на умышленное убийство.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в сентябре 2020 году в селе Градовка Веселиновского района мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры нанес своей знакомой ножевое ранение в область шеи, причинив ей опасные для жизни телесные повреждения.

Действия обвиняемого квалифицированы по части 2 статье 15 пункта 13 части 2 статьи 115 УК Украины, а именно законченного покушения на убийство, то есть законченном покушении на умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.