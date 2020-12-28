Финский парламент заявил, что подвергся кибератакам этой осенью.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление парламента страны.
– Парламент стал объектом кибератаки осенью. Нападение было обнаружено во время внутреннего технического контроля парламента. В результате кибератаки была нарушена безопасность некоторых парламентских аккаунтов электронной почты, - сказано в заявлении парламента.
Некоторые из аккаунтов, которые подверглись нападению, принадлежали народным депутатам.
Центральная криминальная полиция взялась расследовать кибератаки.
Спикер парламента Ану Вехвиляйнен назвала нападение «серьезной атакой на нашу демократию и финское общество».
– Мы не можем принять ни одного вида вражеской кибердеятельности, независимо от того, осуществляется ли она правительственной или неправительственной организацией, - отметила Вехвиляйнен.
Она подчеркнула, что парламент оказывает всю помощь в расследовании уголовной полиции и на этом этапе не будет комментировать этот вопрос.
|
Бюджетная проблема - как у всех отнять, чтобы каждому прибавитьАлександр Жолобецкий
|
Перші – не завжди найкращіСтанислав Мартиросов
|
Чим запам’ятався 2020 рік у миколаївських ЗМІ: коронавірус та вибориКатерина Середа
|
Піклування про дітей наших героїв - наш обов'язокИлья Шполянский
Финский парламент заявил, что подвергся кибератакам этой осенью.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление парламента страны.
– Парламент стал объектом кибератаки осенью. Нападение было обнаружено во время внутреннего технического контроля парламента. В результате кибератаки была нарушена безопасность некоторых парламентских аккаунтов электронной почты, - сказано в заявлении парламента.
Некоторые из аккаунтов, которые подверглись нападению, принадлежали народным депутатам.
Центральная криминальная полиция взялась расследовать кибератаки.
Спикер парламента Ану Вехвиляйнен назвала нападение «серьезной атакой на нашу демократию и финское общество».
– Мы не можем принять ни одного вида вражеской кибердеятельности, независимо от того, осуществляется ли она правительственной или неправительственной организацией, - отметила Вехвиляйнен.
Она подчеркнула, что парламент оказывает всю помощь в расследовании уголовной полиции и на этом этапе не будет комментировать этот вопрос.