Финский парламент заявил, что подвергся кибератакам этой осенью.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление парламента страны.

– Парламент стал объектом кибератаки осенью. Нападение было обнаружено во время внутреннего технического контроля парламента. В результате кибератаки была нарушена безопасность некоторых парламентских аккаунтов электронной почты, - сказано в заявлении парламента.

Некоторые из аккаунтов, которые подверглись нападению, принадлежали народным депутатам.

Центральная криминальная полиция взялась расследовать кибератаки.

Спикер парламента Ану Вехвиляйнен назвала нападение «серьезной атакой на нашу демократию и финское общество».

– Мы не можем принять ни одного вида вражеской кибердеятельности, независимо от того, осуществляется ли она правительственной или неправительственной организацией, - отметила Вехвиляйнен.

Она подчеркнула, что парламент оказывает всю помощь в расследовании уголовной полиции и на этом этапе не будет комментировать этот вопрос.