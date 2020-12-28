Федеральная служба безопасности (ФСБ) России собирает компромат на нового начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова. Украинские спецслужбы перехватили соответствующие переговоры.

Запись опубликована на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины.

Сообщается, что в декабре одно из подразделений ГУР перехватило переговоры между двумя представителями ФСБ, которые находились в оккупированном Симферополе и Донецке. В разговоре они обсуждали поиск компромата на Буданова и передачу его в управление ФСБ, которое специализируется на проведении специальных и диверсионных операций.

В частности, они обсуждают, что ранее уже передали всю информацию о Буданове. С полной записью можно ознакомиться по ссылке.

Собеседниками являются бывшие сотрудники крымского управления СБУ, которые перешли на сторону России, - Александр Склянко и Николай Черных.

Напомним, в августе президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Главного управления разведки Василия Бурбу и назначил на его место Кирилла Буданова.