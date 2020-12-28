Военно-воздушные силы НАТО в Европе в 2020 году более 400 раз перехватывали неизвестные самолеты, приближающиеся к воздушному пространству Североатлантического союза.

Как сообщает Европейская правда, такая информация размещена на сайте НАТО.

Почти 90 процентов этих вылетов - около 350 - были вызваны полетами российской военной авиации. Это умеренное увеличение по сравнению с 2019 годом, отметили в Альянсе.

Российские военные самолеты часто не передают код транспондера, указывающий их местоположение и высоту, не подают план полета или не связываются с авиадиспетчерами, что представляет потенциальную опасность для гражданских авиалайнеров.

– В последние годы мы наблюдаем повышенный уровень российской военной авиации вблизи границ Североатлантического союза. Мы всегда бдительны. Истребители НАТО несут круглосуточное дежурство, готовые взлететь в воздух в случае подозрительных или неожиданных полетов вблизи воздушного пространства наших союзников, - сказала официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

По всей Европе около 40 радаров воздушного наблюдения и узлов донесения и около 60 самолетов НАТО находятся на дежурстве 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтобы служить в качестве сил быстрого реагирования для самолетов, терпящих бедствие или нарушающих международные правила полетов вблизи воздушного пространства Североатлантического союза.

НАТО выполняет миссию воздушной полиции в странах Балтии в Эстонии, Латвии и Литве. НАТО также обеспечивает охрану воздушной полиции для союзников на Западных Балканах, у которых нет собственных истребителей: Албания, Словения и Черногория.

Также ведутся переговоры о распространении охвата воздушной полиции на Северную Македонию. Союзники также помогли контролировать небо Румынии, Болгарии и Исландии в 2020 году.

У НАТО есть два центра воздушных операций - один в Германии, охватывающий северную Европу, и один в Испании, охватывающий юг, - которые контролируют все воздушные перевозки по Европе.