В Финляндии подтвердили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса. У двух зараженных выявили штамм коронавируса из Великобритании, у еще одного - из Южной Африки.
Об этом сообщает Yle.
Один из носителей находится в регионе Кюменлааксо. Инфекция была диагностирована на Рождество у человека, прибывшего из Великобритании.
По данным Ассоциации муниципалитетов Финляндии, цепь заражения выяснена, и не ожидается, что инфекция распространится за пределы региона.
Финское ведомство здравоохранения и социального благополучия THL призывает всех, кто приехал в Финляндию 7 декабря или позднее, пройти тест на коронавирус. Это касается даже тех, кто уже сдавал тест после возвращения в страну.
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В Финляндии подтвердили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса. У двух зараженных выявили штамм коронавируса из Великобритании, у еще одного - из Южной Африки.
Об этом сообщает Yle.
Один из носителей находится в регионе Кюменлааксо. Инфекция была диагностирована на Рождество у человека, прибывшего из Великобритании.
По данным Ассоциации муниципалитетов Финляндии, цепь заражения выяснена, и не ожидается, что инфекция распространится за пределы региона.
Финское ведомство здравоохранения и социального благополучия THL призывает всех, кто приехал в Финляндию 7 декабря или позднее, пройти тест на коронавирус. Это касается даже тех, кто уже сдавал тест после возвращения в страну.