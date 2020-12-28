В Финляндии подтвердили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса. У двух зараженных выявили штамм коронавируса из Великобритании, у еще одного - из Южной Африки.

Об этом сообщает Yle.

Один из носителей находится в регионе Кюменлааксо. Инфекция была диагностирована на Рождество у человека, прибывшего из Великобритании.

По данным Ассоциации муниципалитетов Финляндии, цепь заражения выяснена, и не ожидается, что инфекция распространится за пределы региона.

Финское ведомство здравоохранения и социального благополучия THL призывает всех, кто приехал в Финляндию 7 декабря или позднее, пройти тест на коронавирус. Это касается даже тех, кто уже сдавал тест после возвращения в страну.



