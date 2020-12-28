СБУ раскрыла факт присвоения и растраты должностными лицами городского совета миллионов гривен, выделенных на обустройство города.

Оперативники установили, что схему присвоения организовал один из руководителей департамента горсовета через подконтрольные фирмы-подрядчики, пишет пресс-служба СБУ Николаевской области.

Эти коммерческие структуры получили контракты на благоустройство и ремонт парков и скверов Николаева на более чем 80 миллионов гривен. Во время выполнения условий договора фигуранты вносили в бухгалтерскую документацию недостоверные данные о качестве использованных строительных материалов, завышали объемы и стоимость услуг.

В рамках открытого уголовного производства проведены сразу несколько обысков, в том числе, в городском совете и фирмах, привлеченных к противоправной схеме. Изъяты носители информации, бухгалтерская и финансово-хозяйственная документация, а также черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности фигурантов.

Одному из чиновников сообщено о подозрении в совершении преступления. Досудебное следствие ведется с целью привлечения к ответственности всех лиц, причастных к присвоению бюджетных средств.

Операция проводилась совместно со следователями НП и сотрудниками Управления стратегических расследований НП под процессуальным руководством прокуратуры области.

В понедельник, 28 декабря, сотрудники полиции проводят следственные действия в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета.