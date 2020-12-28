Глава фракции партии «Наш край» в Николаевском областном совете Юрий Кормышкин призвал главу облсовета Анну Замазееву и коллег-депутатов выступить единым обращением к президенту Украины, премьер-министру Украины и спикеру Верховной Рады с просьбой вмешаться в ситуацию с повышением тарифов на тепловую энергию.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Так, 24 декабря 2020 года Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (далее — НКРЕКП) принято решение об установлении тарифов на производство тепловой энергии на 2021год для лицензиатов по производству тепловой энергии и ТЭЦ. Таким образом, регулятором НКРЕКП фактически легализировал очередное повышение тарифов на теплогенерирующую энергию и теплоснабжение для населения.

— Депутаты партии «Наш край» обращаются к главе Николаевского областного совета Анне Замазеевой с требованием срочно созвать внеочередную сессию, чтобы обратиться к руководству страны с целью не допустить повышения тарифов на тепло и газ, а следовательно и на все иные услуги, которые автоматически повышаются после введения тарифа, — подчеркнул Юрий Кормышкин.

Также глава «Нашего края» обратился с просьбой к коллегам объединиться и озвучить требование населения.

— Я прошу коллег из депутатского корпуса также проявить гражданскую позицию и не допустить этого. Мы обязаны прийти на сессию и проголосовать за это решение. В это тяжелое время для граждан нашей страны мы должны максимально постараться снять социальное напряжение — это важно для наших людей, — заявил Юрий Кормышкин.

Повышение по стране тарифов на производство тепловой энергии составляет до 50%.