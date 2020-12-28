Правительство продлило действие специальных обязанностей на рынке электрической энергии до 31 марта 2021 года, однако с 1 января отменило льготные 100 кВт-ч для бытовых потребителей.

Об этом во время заседания правительства сказал в. и. о. министра энергетики Юрий Витренко, сообщает корреспондент Укринформа.

— С января следующего года прошу принять доработанный проект постановления, который предусматривает продление срока действия ПСО до 31 марта 2021 года, установление на период с 1 января 2021 года по 31 марта 2021 года фиксированной цены за 1 кВт-ч для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн (с НДС), установление цены продажи электрической энергии ГП «Энергоатом» по двусторонним договорам на электронных аукционах «Гарантированному покупателю» по цене 150 грн за 1 МВт-ч, — отметил Юрий Витренко.

Замечаний от членов правительства не последовало.

— Проект разработан с целью финансовой стабилизации на рынке электрической энергии в следующем году и стабильной работы предприятий, на которые возложены ПСО. В настоящее время Минэнерго с НКРЭКУ разрабатывают усовершенствованный сценарий финансового сбалансирования рынка электрической энергии в 2021 году и других годах, — добавил он.

По его мнению, такое решение позволяет «избежать резкого повышения тарифа на электрическую энергию для бытовых потребителей с 1 января 2021 года».

Проект разработало Министерство энергетики на основании закона о рынке электроэнергии, поручений правительства, а также предложений энергетического регулятора.

В настоящее время действует льготный тариф 0,90 грн/ кВт-ч на электроэнегию при потреблении до 100 кВт-ч в месяц и 1,68 грн/кВт-ч — свыше 100 кВт-ч в месяц.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года тариф на водоснабжение и водоотведение в Николаеве вырастет боле чем на 25% и составит 32,29 гривен за кубометр воды.