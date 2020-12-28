Кабинет Министров утвердил Положение об обустройстве контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, территории АР Крым и города Севастополя и выезда из них.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в понедельник, сообщает корреспондент Укринформа.

Актуальность принятия такого решения, по словам вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, обусловлена необходимостью создания надлежащих условий для граждан, пересекающих линию разграничения.

— С самого начала создания всех КПВВ, с начала 2014 года, с начала агрессии РФ, по сути каждый КПВВ жил отдельной жизнью, и возникла проблема их технического обустройства, создания надлежащих условий для людей, которые пересекают линию соприкосновения и административную границу. Поэтому это положение определяет основные требования к обустройству КПВВ. В первую очередь — это как раз определение режимной зоны, зоны сервисного обслуживания и т.д., — пояснил Алексей Резников.

По его словам, режимную и сервисную зоны КПВВ будут обустраивать временными модульными сооружениями с соответствующей защитой от стрелкового оружия.

— Важно, что КПВВ будут объектами оборонного назначения, и также снимается вопрос отсутствия единого хозяина, что имело негативное влияние на качество их содержания, — отметил вице-премьер.

В однодневный срок проект документа будет доработан с технико-юридическими правками.

Напомним, неделю назад Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) заявила о блокировке боевиками работы пропускных пунктов. В частности, остаются заблокированными 5 КПВВ.