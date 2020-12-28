Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассчитывает, что отношения Киева и Вашингтона выйдут на новый уровень, когда к работе приступит администрация 46-го президента США Джо Байдена.

Об этом сообщили в МИД.

— Во время президентства Джо Байдена мы надеемся на новый, особенно качественный уровень сотрудничеств, — заявил Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Internationale Politik, опубликованном 28 декабря.

Министр пояснил свои ожидания тем, что Джо Байден глубоко погружен в украинскую проблематику, так занимался ей на посту вице-президента в администрации Барака Обамы.

— С президентством Джо Байдена мы впервые получим президента США, кто очень хорошо знает и понимает Украине. Не нужно будет ни одной лишней минуты тратить, чтобы объяснить нашу страну. В свое время на должности вице-президента он уделял личное внимание и усилия для Украины. Это мы очень сильно ценим, — отметил Дмитрий Кулеба.

Министр подчеркнул, что до инаугурации Джо Байдена официальный Киев будет продолжать полноценное сотрудничество с администрацией Дональда Трампа, а также указал на важность сохранения двухпартийной поддержки Украины в США.

—Важнейший фундамент отношений между США и Украиной остался неизменным: широкая поддержка, которую наша страна получает как от Республиканской, так и Демократической партии. Пока так будет продолжаться, хорошее развитие в наших отношениях будет гарантировано, — резюмировал дипломат.

Напомним, в случае победы на выборах президента США Джо Байден обещал работать над тем, чтобы предоставить Украине летальное вооружение.