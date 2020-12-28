Кабинет министров Украины на заседании в понедельник, 28 декабря, принял решение о запуске экспериментального проекта по регистрации места проживания в электронной форме для лиц старше 14 лет.

Об этом пишет УНИАН.

Услуга сегодня в стране пользуется огромным спросом у граждан. Пока что в Украине в электронной форме можно зарегистрировать только новорожденных и детей до 14 лет, отметил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

— Это постановление – один из очередных шагов реального упрощения взаимодействия каждого гражданина и государства. В этом постановлении прописаны поручения, сроки, необходимые шаги, чтобы уже в течение следующего года эта услуга максимально упростилась и стала электронной, а каждый человек мог ею воспользоваться абсолютно свободно, — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, Кабинет министров Украины восстановил Министерство аграрной политики. Его упразднили в 2019 году объединив с Министерством экономики и торговли.