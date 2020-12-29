Избранный президент США Джо Байден считает, что из-за действующего главы Дональда Трампа на южной границе страны произошла гуманитарная катастрофа. Он заявил, что с теми, кто прибывает в США из Мексики, нужно обращаться «гуманно».

Об этом Джо Байден сказал во время выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр), передает ТАСС.

По его словам, властям США следует «быстро» обрабатывать запросы лиц, которые просят убежища в стране.

— Нам предоставили информацию о шагах, необходимых для устранения последствий гуманитарной катастрофы, которую администрация Трампа систематически создавала на нашей южной границе, — отметил Джо Байден.

Напомним, президент США Дональд Трамп придумал лозунг для стены на границе с Мексикой: «Стена взойдет — преступность падет».