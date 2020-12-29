Спасатели сообщают о шторме на горе Поп Иван Черногорский. Туристам настоятельно рекомендуют отказаться от похода на высокогорье.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Как сообщается, на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 10 м), высокая влажность (намерзает лед). Температура воздуха составляет -5.

– Настоятельно рекомендуем воздержаться от похода на высокогорье, - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине прогнозировали ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о шквальном ветре и тумане в большинстве областях.