Президент Молдовы Мая Санду через несколько дней предложит роспуск парламента.

Об этом Санду заявила по итогам консультаций со всеми парламентскими фракциями и группами в понедельник, сообщает Европейская правда со ссылкой на NewsMaker.

По итогам встречи Санду сообщила, что в ближайшие дни представит решение выхода из политического и экономического кризиса.

– Ни одна политическая партия не заявила открыто о том, что готова в составе парламентского большинства взять ответственность за назначение нового правительства. Все формирования выступают за проведение досрочных парламентских выборов, - сказала она.

Санду подчеркнула, что большинство граждан также хотят избрать новый состав.

Напомним, в Кишиневе прошла инаугурация избранного президента Молдовы Майи Санду, которая уже принесла присягу.