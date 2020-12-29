Президент Молдовы Мая Санду через несколько дней предложит роспуск парламента.
Об этом Санду заявила по итогам консультаций со всеми парламентскими фракциями и группами в понедельник, сообщает Европейская правда со ссылкой на NewsMaker.
По итогам встречи Санду сообщила, что в ближайшие дни представит решение выхода из политического и экономического кризиса.
– Ни одна политическая партия не заявила открыто о том, что готова в составе парламентского большинства взять ответственность за назначение нового правительства. Все формирования выступают за проведение досрочных парламентских выборов, - сказала она.
Санду подчеркнула, что большинство граждан также хотят избрать новый состав.
Напомним, в Кишиневе прошла инаугурация избранного президента Молдовы Майи Санду, которая уже принесла присягу.
Президент Молдовы Мая Санду через несколько дней предложит роспуск парламента.
Об этом Санду заявила по итогам консультаций со всеми парламентскими фракциями и группами в понедельник, сообщает Европейская правда со ссылкой на NewsMaker.
По итогам встречи Санду сообщила, что в ближайшие дни представит решение выхода из политического и экономического кризиса.
– Ни одна политическая партия не заявила открыто о том, что готова в составе парламентского большинства взять ответственность за назначение нового правительства. Все формирования выступают за проведение досрочных парламентских выборов, - сказала она.
Санду подчеркнула, что большинство граждан также хотят избрать новый состав.
Напомним, в Кишиневе прошла инаугурация избранного президента Молдовы Майи Санду, которая уже принесла присягу.