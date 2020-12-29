Словения из соображений предосторожности приостановила работу своей атомной электростанции в Кршко после 6-балльного землетрясения в соседней Хорватии.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает RTVSLO.

Работу АЭС приостановили вскоре после землетрясения, что является стандартной процедурой в случае сильных землетрясений. Парламент страны также временно приостанавливал работу.

Столица Словении Любляна расположена примерно в 150 км от ориентировочного эпицентра землетрясения. Премьер Янес Янша сообщил, что, по предварительным данным, в Словении обошлось без серьезных разрушений.

– Однако поступают сообщения о повреждении фасадов зданий, колоколен и дымоходов жилых домов, - отметил он.

Премьер сообщил также, что в 2021 году страна проведет общенациональные учения по реагированию на землетрясения, которые могут произойти в будущем.

Как уже сообщалось, сегодня в Хорватии произошло третье за последние два дня землетрясение силой более 6 баллов по шкале Рихтера. Его ощутили на всей территории страны.