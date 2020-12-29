Николаевские патрульные на выходных составили админпротокол на водителя автомобиля, который в нетрезвом состоянии совершил ДТП и был лишен прав за пьяное вождение.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Николаевской области.

Во время патрулирования инспекторам поступило сообщение о ДТП на улице Киевской без травмированных с участием автомобиля Hyundai Sonata и Mercedes-Benz Sprinter, который находился в режиме маршрутного такси.

Прибыв по указанному адресу, полицейские заметили у водителя автомобиля Hyundai признаки алкогольного опьянения.

Предположение патрульных подтвердил результат осмотра, который составил 2,17 промилле алкоголя, что более чем в 10 раз превышает допустимую норму.

Инспекторы также выяснили, что водитель в течение года уже привлекался к ответственности за управление в состоянии опьянения и был лишен права управления.

На нарушителя стражи порядка составили протокол по части 2 статье 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения, совершенное повторно в течение года), статья 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств), часть 4 статьи 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами) КоАП.

За прошедшие выходные николаевские патрульные обнаружили 13 нетрезвых руководителей. На всех нарушителей были составлены соответствующие административные материалы.