Торговое соглашение между Европейским союзом и Великобританией будет подписано лидерами ЕС и Великобритании 30 декабря. Подписание документа состоится в удаленном режиме.

Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант в Twitter.

«Завтра глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель подпишут Соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией. Важный момент», — написала она.

Как сообщалось, Великобритания и Европейский Союз договорились о новом соглашении в сфере торговли, которое будет действовать после окончательного выхода Лондона из блока 31 декабря.