В результате землетрясения в Хорватии погибли не менее шести человек. Сообщения о погибших поступают из городов Петриня и Глина.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на хорватское издание.
Сообщается, что на данный момент известно о погибшей 12-летней девочки в Петрине.
— Мой город полностью разрушен. У нас есть мертвые дети. Нам нужны пожарные, мы не знаем, что находится под завалами, на одну машину обрушилась крыша, нам нужна помощь, — сказал мэр Петрини Даринко Думбович.
Кроме того, как заявила заместитель мэра Глины Бранка Бакшич Митич, в пригороде Майске Поляне погибли 20-летний парень и пожилой мужчина. Чиновница отметила, что его супруга выжила, ее достали из-под завалов и госпитализировали.
Позже стало известно о гибели отца и сына. Издание уточняет, что землетрясение полностью разрушило их дом. Также сообщается о смерти еще одного человека в Майске Поляне.
Бранка Митич также заявила, что ждет помощи от правительства и просит присылать одеяла и палатки.
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел проверяет информацию о том, есть ли украинцы среди жертв землетрясения в Хорватии.
Также стало известно, что здание посольства Украины в Загребе немного пострадало от землетрясения.
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В результате землетрясения в Хорватии погибли не менее шести человек. Сообщения о погибших поступают из городов Петриня и Глина.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на хорватское издание.
Сообщается, что на данный момент известно о погибшей 12-летней девочки в Петрине.
— Мой город полностью разрушен. У нас есть мертвые дети. Нам нужны пожарные, мы не знаем, что находится под завалами, на одну машину обрушилась крыша, нам нужна помощь, — сказал мэр Петрини Даринко Думбович.
Кроме того, как заявила заместитель мэра Глины Бранка Бакшич Митич, в пригороде Майске Поляне погибли 20-летний парень и пожилой мужчина. Чиновница отметила, что его супруга выжила, ее достали из-под завалов и госпитализировали.
Позже стало известно о гибели отца и сына. Издание уточняет, что землетрясение полностью разрушило их дом. Также сообщается о смерти еще одного человека в Майске Поляне.
Бранка Митич также заявила, что ждет помощи от правительства и просит присылать одеяла и палатки.
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел проверяет информацию о том, есть ли украинцы среди жертв землетрясения в Хорватии.
Также стало известно, что здание посольства Украины в Загребе немного пострадало от землетрясения.