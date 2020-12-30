Офис генерального прокурора отозвал ходатайство об избрании меры пресечения заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, подозреваемому в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-депутата и застройщика Максима Микитася.

Как сообщает hromadske, Высший антикоррупционный суд утвердил этот отзыв.

По словам прокурора, у него не было возможности ознакомиться со всеми материалами дела, а следовательно, он не может утверждать, что подозрение является обоснованным. Сам подозреваемый Олег Татаров и его адвокаты поддержали ходатайство об отзыве подозрения.

Напомним, что Олегу Татарову объявили подозрение в причастности к коррупции. Следствие утверждает, что, работая в строительной компании «УкрБуд», он мог быть причастен к предоставлению взятки за недостоверное заключение судебного эксперта по делу об афере с квартирами для военных Национальной гвардии.