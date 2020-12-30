На кладбище в селе Прибугское Витовского района Николаевской области неизвестные надругались над могилами.

Соответствующее видео опубликовала Лилия Васильевна на своей странице в Facebook.

На видео видно, что на кладбище разрушено несколько десятков памятников и надгробных плит. В частности, на территории кладбища повалены кресты и разбиты памятники.

Напомним, что в сентябре 2020 года в поселке Казанка Николаевской области вандалы разрушили несколько памятников и надгробных плит на кладбище.

Кроме этого, в Николаевской области будут судить двоих вандалов, которые надругались над могилами на кладбище в селе Козубовка Доманевского района.