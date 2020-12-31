Средняя пенсия в Украине в 2020 году составила 3 тысячи 410 гривен, что почти на 400 гривен больше, чем в прошлом году.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, пишет пресс-служба ведомства.

— В начале пандемии в марте мы увидели, что в примерно у 50% домохозяйств есть по крайней мере один пенсионер, - рассказала она.

По словам Лазебной, в начале 2020 года в Украине было 4 миллиона пенсионеров, которые получали менее 2 тысяч гривен.

— А сейчас таких людей 1,8 миллиона. То есть для 2,2 миллиона человек мы вывели пенсии за эту позорную черту, - заявила министр.

Она добавила, что в этом году для 8,4 миллиона пенсионеров провели индексацию пенсий на 11%, средний размер повышения составил 260 гривен. Для 1,5 миллиона пенсионеров старше 80 лет пенсии повысили на 500 гривен.

Напомним, что в Украине с сентября более 1,6 миллиона пенсионеров получили повышение пенсий.