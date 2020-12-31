В рамках глобальной инициативы COVAX Украина может получить вакцины от AstraZeneca, Novavax или Johnson & Johnson. Именно эти препараты входят в портфель программы.

Об этом в интервью «НВ» сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, всего в Минздраве хотят получить препараты от Johnson & Johnson. Ляшко отметил, что из вакцин, которые находятся на третьем этапе клинических исследований, только препарат от Johnson & Johnson не нуждается в двукратном введении.

Кроме того, главный санврач заявил, что глава Минздрава Максим Степанов сейчас ведет переговоры по поставке в Украину вакцины от Pfizer/BioNTech. Однако государство обращаться за услугами частного бизнеса, чтобы иметь возможность обеспечить условия для хранения этой вакцины (ее следует хранить при температуре -70 градусов Цельсия).

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Украина будет иметь достаточно ресурсов для закупки вакцины от коронавируса. В частности, в бюджете заложены деньги, есть специальный фонд, ведутся переговоры.