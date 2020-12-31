В столице Сербии, Белграде, неизвестные потушили вечный огонь, который в середине декабря на Кладбище освободителей города зажгли министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Вечный огонь, который в Сербию привезли российские солдаты, потушили ночью 30 декабря. Неизвестные залили пламя краской, перечеркнули серп и молот и написали: «Освободители? Нет, никогда!».

Городские власти Белграда осудили акт вандализма и заявили, что сейчас по этому поводу ведется следствие.

В министерстве иностранных дел России назвали инцидент «дешевой преступной выходкой».

— Пытаясь бросить тень на братские отношения между народами России и Сербии какие-то негодяи не постеснялись осквернить память советских и югославских воинов. Понятно, что эта дешевая преступная выходка способна пошатнуть основы, на которые опираются вековые российско-сербские связи, - говорится в заявлении МИД.

Правительство Сербии пока не отреагировало на инцидент. Отметим, что ранее традиции зажигания вечного огня в стране не было, впервые его провели по инициативе Посольства России в Сербии.

На Кладбище освободителей Белграда похоронены 1 395 солдат Народно-освободительной армии Югославии и 818 солдат Красной армии.

Напомним, что в Николаеве компания подростков оплевала Вечный огонь у мемориала солдатам Второй мировой войны, а после потушила пламя.