Об этом заявила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро. К заявлению присоединилась также Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Они говорят о «беспрецедентном сопротивление со стороны отдельных лиц Офиса генерального прокурора и Печерского районного суда города Киева». Из-за него Злочевский может избежать ответственности, отмечают в антикоррупционных органах.

Там напоминают, что несмотря на то, что дело экс-министра уже расследовано, Печерский районный суд Киева 24 декабря 2020 тайно, без участия прокуроров САП, принял решение, которым фактически обязал генерального прокурора забрать производство из НАБУ и передать в другой орган досудебного расследования.

Решение Печерского райсуда в НАБУ называют незаконным. Объясняют, что закон прямо запрещает передавать дела Национального антикоррупционного бюро в другие органы досудебного расследования.

Антикоррупционеры говорят, что суд отказался предоставить соответствующее постановление прокурорам САП, а взамен предоставил ее представителю Офиса генерального прокурора, который не является прокурором по делу и не может участвовать в процессуальных действиях.

— Вынуждены констатировать, что вместо противодействия незаконным действиям суда Офис генерального прокурора вместо способствует их легитимизации. Такого количества явно незаконных действий органов и органов судебной власти мы не наблюдали за весь период существования антикоррупционных органов, — заявляют в НАБУ.

Добавляют, что такие действия могут свидетельствовать о влиянии Злочевского на действующих чиновников, в частности, в правоохранительных органах.