Правительство Грузии приняло решение отменить комендантский час, действующий в крупных городах Грузии. Он не будет действовать в новогоднюю ночь и в ночь перед Рождеством.

Об этом заявила министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили, передает Грузия Online.

– Ограничение на перемещение с 21:00 до 05:00 остается в силе, но в силе также остается исключение в течение новогодней и рождественской ночи, - заявила она.

При этом министр призвала жителей Грузии отмечать Новый год в тесном семейном кругу.

Напомним, комендантский час в Грузии действует с 9 ноября в крупных городах страны. А именно, в Тбилиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Кутаиси, Поти и Рустави.