Папа Римский Франциск пропустит новогоднюю мессу из-за воспаления седалищного нерва.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Ватикана.
– В результате болезненной невралгии седалищного нерва Святейший отец сегодня вечером и завтра утром не будет возглавлять богослужение при кафедральном престоле базилики Святого Петра. Однако он проведет молитву «Ангел Господень» 1 января, которая будет транслироваться из библиотеки Апостольского дворца, - сказано в заявлении.
Вечернюю службу в канун Нового года 31 декабря проведет кардинал Джованни Баттиста Ре, а мессу 1 января возглавит государственный секретарь Ватикана — кардинал Пьетро Паролин.
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Папа Римский Франциск пропустит новогоднюю мессу из-за воспаления седалищного нерва.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Ватикана.
– В результате болезненной невралгии седалищного нерва Святейший отец сегодня вечером и завтра утром не будет возглавлять богослужение при кафедральном престоле базилики Святого Петра. Однако он проведет молитву «Ангел Господень» 1 января, которая будет транслироваться из библиотеки Апостольского дворца, - сказано в заявлении.
Вечернюю службу в канун Нового года 31 декабря проведет кардинал Джованни Баттиста Ре, а мессу 1 января возглавит государственный секретарь Ватикана — кардинал Пьетро Паролин.
Ранее Папа Римский Франциск в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi пожелал Украине мира.