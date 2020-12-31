Папа Римский Франциск пропустит новогоднюю мессу из-за воспаления седалищного нерва.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

– В результате болезненной невралгии седалищного нерва Святейший отец сегодня вечером и завтра утром не будет возглавлять богослужение при кафедральном престоле базилики Святого Петра. Однако он проведет молитву «Ангел Господень» 1 января, которая будет транслироваться из библиотеки Апостольского дворца, - сказано в заявлении.

Вечернюю службу в канун Нового года 31 декабря проведет кардинал Джованни Баттиста Ре, а мессу 1 января возглавит государственный секретарь Ватикана — кардинал Пьетро Паролин.

Ранее Папа Римский Франциск в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi пожелал Украине мира.