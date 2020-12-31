В последний день 2020 года цена Bitcoin на рынке впервые превысила 29 тысяч долларов, установив очередной рекорд. Это почти в четыре раза больше, чем было в начале 2020-го.

После очередного рекордного роста до 29,3 тысячи долларов 31 декабря цена Bitcoin несколько снизилась — до чуть более 28,9 тысячи долларов, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

Предыдущий значительный рекорд криптовалюта установила 16 декабря, впервые в своей истории превысив отметку в 20 тысяч долларов. Всего же в течение 2020-го Bitcoin вырос в цене почти в четыре раза — с 7,2 тысячи долларов до почти 29 тысяч.

Трейдеры криптовалют довольно оптимистично оценивают его перспективы, утверждая, что он может достичь в цене даже 300-400 тысяч долларов. Подпитывает их ожидания и тот факт, что Bitcoin является ограниченным ресурсом: всего может существовать только 21 миллионов его единиц.

Если представить, что Bitcoin является компанией, то его рыночная капитализация 31 декабря превысила 537 миллиардов долларов. Это больше, чем у одной из крупнейших платежных систем мира Visa, рыночная капитализация которой составляет чуть больше 479 млрд долларов.