Украинская армия взяла на вооружение две винтовки Snipex T-REX и Snipex ALLIGATOR калибра 14,5 мм.

Об этом сообщает производитель винтовок компания Snipex в Facebook

– Винтовки Snipex T-REX 14,5 и Snipex ALLIGATOR 14,5 успешно прошли государственные испытания и успешно выдержали все экзамены! По результатам государственных испытаний винтовки Snipex калибра 14,5х114 приняты на вооружение Вооруженных Сил Украины, - говортся в сообщении.

Snipex T-REX - однозарядная винтовка с прицельной дальностью до 2 тысяч метров. Она весит 25 кг без учета боеприпасов.

Snipex ALLIGATOR - многозарядная винтовка с магазином на пять патронов. Она весит 25 кг, и бьет 2 км.