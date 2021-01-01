Со 2 января Норвегия вводит обязательное тестирование на коронавирус для всех прибывающих в страну.
Об этом сообщается на сайте правительства страны.
Отмечается, что новое ограничение вызвано распространением нового штамма коронавируса.
Тест нужно делать не позднее чем через сутки после прибытия в страну. Попасть же в Норвегию можно будет только через пункты на границе, где можно сделать тест.
Тестирование будет бесплатным.
В то же время, обойтись без этого смогут дети в возрасте до 12 лет. Также избежать тестирования могут дипломаты и водители транспорта дальнего следования.
Если человек не может сразу по прибытию сделать тест на границе, то должен обратиться в муниципалитет или лабораторный центр.
Напомним, правительство Израиля планирует полностью завершить вакцинацию групп риска до конца января. Для этого в стране проводят более 150 тысяч прививок в день.
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Со 2 января Норвегия вводит обязательное тестирование на коронавирус для всех прибывающих в страну.
Об этом сообщается на сайте правительства страны.
Отмечается, что новое ограничение вызвано распространением нового штамма коронавируса.
Тест нужно делать не позднее чем через сутки после прибытия в страну. Попасть же в Норвегию можно будет только через пункты на границе, где можно сделать тест.
Тестирование будет бесплатным.
В то же время, обойтись без этого смогут дети в возрасте до 12 лет. Также избежать тестирования могут дипломаты и водители транспорта дальнего следования.
Если человек не может сразу по прибытию сделать тест на границе, то должен обратиться в муниципалитет или лабораторный центр.
Напомним, правительство Израиля планирует полностью завершить вакцинацию групп риска до конца января. Для этого в стране проводят более 150 тысяч прививок в день.