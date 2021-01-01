Действующий президент США Дональд Трамп продлил несколько иммиграционных запретов. Они блокируют въезд в страну многих желающих получить грин-карту и временных иностранных рабочих.
Об этом сообщает Reuters.
По словам Трампа, эти меры необходимы для защиты американских рабочих в условиях разрушенной пандемией экономики.
Запреты, которые были введены в апреле и июне, должны были истечь 31 декабря, но будут продлены до 31 марта 2021 года.
Напомнм, в апреле 2020 года Президент Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке иммигрантов в США.
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Действующий президент США Дональд Трамп продлил несколько иммиграционных запретов. Они блокируют въезд в страну многих желающих получить грин-карту и временных иностранных рабочих.
Об этом сообщает Reuters.
По словам Трампа, эти меры необходимы для защиты американских рабочих в условиях разрушенной пандемией экономики.
Запреты, которые были введены в апреле и июне, должны были истечь 31 декабря, но будут продлены до 31 марта 2021 года.
Напомнм, в апреле 2020 года Президент Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке иммигрантов в США.