Действующий президент США Дональд Трамп продлил несколько иммиграционных запретов. Они блокируют въезд в страну многих желающих получить грин-карту и временных иностранных рабочих.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, эти меры необходимы для защиты американских рабочих в условиях разрушенной пандемией экономики.

Запреты, которые были введены в апреле и июне, должны были истечь 31 декабря, но будут продлены до 31 марта 2021 года.

Напомнм, в апреле 2020 года Президент Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке иммигрантов в США.