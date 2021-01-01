«5 канал» и «Прямой» второй год подряд ставят в эфир новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского до или после приветствия его предшественника Петра Порошенко. Таким образом, обращение пятого президента завершилось в 00:00.

Об этом сообщает Украинская Правда.

Оба телеканалы непосредственно связанные с бывшим гарантом. Отметим, что на «5 канале» Зеленского показали раньше, чем его оппонента на прошлых выборах. Приветствие последнего началось в 23:55.

«Прямой» пошел по другой «схеме» и опубликовал слова Порошенко ранее Зеленского. Однако и в этом случае приветствие действующего главы государства не пришлось на наступление Нового года. Поздравление пятого президента продолжались чуть более четырех минут. Зеленский же наговорил на 14.

Кроме Порошенко, к обращению также присоединилась и недавно избранная депутат Киевсовета и бывшая первая леди Марина Порошенко.

В своем приветствие глава «Европейской солидарности» говорил о коронавирусе, новые условия жизни в период пандемии. Традиционно Порошенко затронул тему евроинтеграции и важности ее для Украины. Не забыл он вспомнить и о действующей власти.

— Я желаю коллективного иммунитета людям от коронавируса, пришедшем в 2020 году. Стране — от вируса популизма и непрофессионализма, бестолковости и безответственности, штаммы которого поразили государственный организм годом ранее, — сказал он.

Напомним, Президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении рассказал детям о борьбе с коронавирусом, кредитах для бизнеса, строительстве дорог и мостов, возвращении украинцев домой и ситуацию на Донбассе. Пожелания для граждан прозвучали как от главы государства, так и от детей.