В Украину вернулись граждане, которые почти три года провели в лагерях для беженцев закрытого типа на северо-востоке Сирии. Им помогут с адаптацией к обычной жизни.
Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает РБК-Украина.
– Украинцам, которые вернулись, будет оказана помощь с адаптацией к обычной жизни, в том числе с привлечением возможностей Меджлиса крымскотатарского народа, - сказала она.
о ее словам, в лагерях для беженцев на территории Сирии продолжают оставаться украинские граждане, в частности крымские татары.
– МИД в сотрудничестве с Офисом президента Украины, другими государственными органами приложит все возможные усилия для обеспечения их возвращения на Родину, - добавила заместитель.
Напомним, ранее в Сирии из лагеря освободили двух гражданок Украины с детьми, чьих мужей обвиняют в том, что они воевали за террористическое движение «Исламское государство».
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В Украину вернулись граждане, которые почти три года провели в лагерях для беженцев закрытого типа на северо-востоке Сирии. Им помогут с адаптацией к обычной жизни.
Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает РБК-Украина.
– Украинцам, которые вернулись, будет оказана помощь с адаптацией к обычной жизни, в том числе с привлечением возможностей Меджлиса крымскотатарского народа, - сказала она.
о ее словам, в лагерях для беженцев на территории Сирии продолжают оставаться украинские граждане, в частности крымские татары.
– МИД в сотрудничестве с Офисом президента Украины, другими государственными органами приложит все возможные усилия для обеспечения их возвращения на Родину, - добавила заместитель.
Напомним, ранее в Сирии из лагеря освободили двух гражданок Украины с детьми, чьих мужей обвиняют в том, что они воевали за террористическое движение «Исламское государство».