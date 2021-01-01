Во Львовской области на известном курорте в селе Славское остановилась канатная дорога с туристами.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, инцидент произошел 1 января в 13:35, предварительно причиной называют выход из строя трансформаторной подстанции кресельного подъемника.

Всего на канатной дороге на момент аварии находилось 74 человека, из них 13 детей и три беременные женщины. По состоянию на 16:05 с подъемника сняли всех туристов, температура воздуха составляет +1 °С.

Спасательные работы завершены, работники подъемника пытаются подключить электрогенератор.