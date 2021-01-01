Венгрия передумала закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Страна первой в Европе получила образцы этого препарата.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные правительства.

Будапешт решил закупать вакцины или через механизм закупок Евросоюза, или непосредственно в Китае. Отказ объяснили тем, что Россия не имеет достаточных мощностей для производства препарата.

– В России недостаточно производственных мощностей. Мы рады принять участие в тестировании, но вакцины могут массово поступать в рамках закупок в ЕС или из Китая, — сказал руководитель администрации премьер-министра Гёргей Гуляш в интервью ATV, обнародованном 31 декабря.

В то же время российский фонд прямых инвестиций заявил, что Венгрия не отказывалась от закупок вакцины.

– К сожалению, статья о том, что Венгрия решила не заказывать вакцину, является еще одним примером фейковых новостей в авторитетных СМИ, — заявили в фонде, цитирует Интерфакс.

Напомним, Венгрия получила первую партию из 6 тысяч доз российской вакцины 28 декабря, и в фонде заявили, что готовы полностью поставить всю необходимую Венгрии вакцину в январе—марте 2021 года. В фонде добавляют, что работают над получением необходимых разрешений регулирующих органов в Венгрии.

28 декабря глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что венгерские специалисты продолжат проводить оценку возможности применения вакцины в стране. «Груз [с первой партией] будет отправлен в Национальный центр общественного здравоохранения, где у венгерских экспертов будет еще одна возможность принять решение о том, как вакцина должна применяться», — отметил тогда министр.

Ранее страна решила испытать российскую вакцину, несмотря на обеспокоенность среди европейских коллег. После этого представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявлял, что против любой страны Евросоюза, которая закупит вакцину от COVID-19 без сертификации в ЕС, будут приняты меры.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после получения образцов российской вакцины заявлял, что между венгерским производителем лекарств и российскими партнерами идут переговоры о возможном производстве этого препарата внутри страны.

Согласно правилам евроблока, вакцину должно одобрить Европейское агентство лекарственных средств, прежде чем ее можно будет продавать в любой из 27 стран ЕС.