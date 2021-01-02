В Лондоне решили закрыть начальные школы на две недели. Решение связано со всплеском заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters.

Изначальный план правительства Великобритании предполагал возобновление учебы в начальных классах (дети в возрасте до 11 лет) на следующей неделе после рождественских каникул. Лишь в некоторых регионах, среди которых были частично районы Лондона, планировалось не открывать и учебу в начальной школе.

Мэр столицы Садик Хан отметил, что введенные меры стали результатом продуктивного обсуждения с министром по вопросам школьных стандартов Ником Гиббом в последние два дня. Это решение принято для пресечения возможного распространения нового штамма коронавируса.

Напомним, британское правительство поместило еще больше районов Англии под самые строгие ограничения COVID-19, поскольку по всей стране распространяется высокоинфекционный вариант вируса.