Глава государства подписал закон об отмене смертной казни. Однако у страны останется право применять ее в военное время.

Власти Казахстана официально отказались от смертной казни. Соответствующий закон подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщает Tengrinews.kz.

— Главой государства подписан Закон Республики Казахстан О ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни. Текст закона публикуется в печати, — говорится в сообщении.

С 2003 года в Казахстане был введен мораторий на смертную казнь, с тех пор в стране не зафиксирована ни одна из них.

Казахстан присоединился к Международному пакту, способствующему отказу от смертной казни. Согласно международному протоколу, у страны после отмены смертной казни останется право применять ее в военное время.

Напомним, в июне пришлого года федеральные власти США возобновили смертную казнь — генпрокурор США Уильям Барр распорядился привести в исполнение четыре смертных приговора.