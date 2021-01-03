В январе 2021 вступает в силу одна из статей закона о функционировании украинского языка как государственного. Кто будет сдавать экзамен по государственному языку, рассказал языковой омбудсмен Тарас Креминь в эфире канала «Украина 24», сообщает УНН.

По его словам, это прежде всего будет касаться тех, кто претендует на должности в государственной службе.

— Это будут и министры, и чиновники, руководители областных государственных, районных администраций, госпредприятий, прокуроры. То есть те, кто будет заниматься непосредственно деятельностью, связанной с государственной властью. Относительно другой категории - это и те граждане, которые приобретают гражданство. Это граждане других стран, который сдав государственный экзамен, имеют право получить гражданство нашего государства, - сказал Тарас Креминь.

Напомним, ранее Тарас Креминь объяснил, каких сфер касается переход на украинский язык. Как известно, с 16 января вступает в силу статья 30 «языкового закона».

Напомним, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла законопроект №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».