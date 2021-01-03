Спустя более 140 лет из парка Бостона убрали мемориальную статую Освобождения, которая изображает освобожденного раба без рубашки, поднимающегося на ноги перед Авраамом Линкольном.

Об этом пишет издание Hype Beast.

Монумент установили в 1879 году. Такой же стоит в Вашингтоне с 1876 года. Памятник был создан, чтобы отпраздновать конец рабства в Соединенных Штатах. Прототипом раба был чернокожий мужчина по имени Арчер Александр, который избежал рабства и помог армии Союза (во времена Гражданской войны).

В 1861 году Александр тайно уведомил группу войск Союза о том, что мост, который они намеревались использовать, был саботирован сторонниками Конфедерации. Вскоре его заподозрили в том, что он является источником этой информации, и ему пришлось бежать с фермы, где он был рабом. Арчера схватили ловцы рабов, но ему удалось вырвался на свободу и вернулся в Сент-Луис, где получил работу под защитой федерального проректора.

Несмотря на реальный подтекст этого монумента, многие сочли, что статуя изображает раба, преклонившего колени перед Линкольном, и более 12 000 человек подали прошение о сносе памятника.

После Бостонская комиссия по общественному искусству единогласно проголосовала за то, чтобы убрать эту статую. И во вторник памятник наконец снесли.



