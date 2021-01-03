В Греции объявили об усилении карантинных ограничений еще на одну неделю из-за большого количества новых случаев коронавируса. Так, в стране хотят уменьшить нагрузку на систему здравоохранения.

Об этом сообщил представитель греческого правительства Стелиос Пецас.

Карантинные ограничения вступили в силу 3 января и продлятся до 11 января. В частности, запрещаются доставка товаров из коммерческих магазинов, работа магазинов, парикмахерских, услуги по уходу за ногтями, охота и рыбалка.

Кроме этого, с 21:00 до 5:00 действует запрет на поездки. Исключения есть только в том случае, если кто-то идет на работу или же обращается за медицинской помощью.

Церкви в Греции остаются закрытыми, а освящение воды на улице в день Крещения в этом году отменяется.

В правительстве отметили, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации 11 января снова заработают школы.