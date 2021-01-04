На Кипре и в Таиланде обнаружили новый штамм коронавируса. Все случаи выявили у людей, которые приехали из Великобритании.

О «британском» мутировавшем вирусе COVID-19 в Таиланде сообщил ведущий вирусолог страны Йонг Поовораван, передает Новое время.

По его словам, новый штамм коронавируса обнаружили у четырех членов семьи, которая вернулась из Великобритании. Вирусолог рассказал, что сейчас они лечатся и находятся в изоляторе частной больницы.

Кроме этого, первые случаи заражения мутировавшим коронавирусом обнаружили на Кипре. Как сообщает Министерство здравоохранения страны, там провели специальный скрининг согласно инструкциям Европейского центра профилактики и контроля инфекций (ECDC). Его сделали людям с положительным тестом на COVID-19, которые прибыли из Великобритании.

Так, у 12 из 19 положительных тестов обнаружили новый штамм коронавируса.



