США решили пока не выводить свой авианосец USS Nimitz из Персидского залива. Это обусловлено «недавними угрозами иранских лидеров в адрес президента Дональда Трампа и других официальных лиц», заявил исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Кристофер Миллер в воскресенье, 3 января.

Об этом сообщает DW.

По его словам, корабль останется на посту в зоне Центрального командования ВС США. «Никому не следует сомневаться в решительности» Вашингтона, добавил Миллер. В Пентагоне не уточнили, о каких именно угрозах Тегерана идет речь.

Авианосец патрулирует воды Персидского залива с конца ноября 2020 года, однако 31 декабря и.о. главы американского Минобороны распорядился отправить его на родину после почти 10-месячного плавания.

Заявление Минобороны Соединенных Штатов вышло в годовщину гибели иранского генерала Касема Сулеймани, возглавлявшего элитное подразделение «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Он был убит в результате совершенного по указанию президента США удара американской авиации по аэропорту Багдада. КСИР в ответ нанес ракетные удары по авиабазе Айн-аль-Асад и военному объекту в Ираке, где размещены американские войска. Ухудшение отношений Вашингтона и Тегерана привело к обострению ситуации в регионе.

Ранее сообщалось, что Иран завершил расследование катастрофы украинского самолета.