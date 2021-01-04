30 декабря состоялось заседании сессии Николаевского районного совета, на котором депутаты решили передать Березанскую центральную районную больницу в коммунальную собственность Березанского поселкового совета.

Однако поселковый совет выступил категорически против передачи, а главного врача больницы никто не поставил в известность о передаче больницы на баланс ОТГ.

Об этом сообщил депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском райсовете Вячеслав Печерица.

Он отметил, что фракция «ОПЗЖ» голосовала против передачи больницы.

Вячеслав Печерица подчеркнул, что согласно новому административно-территориальному делению в Николаевской области создали 4 района. В связи с этим действующая власть приняла решение продолжать внедрять реформу децентрализации, а укрупнение районов повлияло на активизацию принятия имущества из общей в коммунальную собственность территориальных громад. Законопроект 4100 гласит, что районные советы должны передать из общей собственности в собственность территориальных громад соответствующие бюджетные учреждения, расположенные на их территории, в соответствии с разграничением расходов между бюджетами.

— Руководствуясь этим законопроектом, 30 декабря на сессии Николаевского районного совета было принято решение передать КНП «Березанская центральная районная больница» в коммунальную собственность Березанского поселкового совета. При этом докладчик, и.о. главы Березанской райгосадминистрации Владимир Погадаев заявил, что сельсовет против передачи больницы в коммунальную собственность, так как у них нет средств на её содержание. Но и оставлять больницу на балансе районного совета депутаты категорически не хотели, так как денег в районном бюджете тоже нет. Часть расходов покрывает Национальная служба здоровья Украины, такие как зарплаты медработникам. Но содержание здания, отопление, электроэнергия лежит на плечах собственника, — рассказал Вячеслав Печерица.

Депутат добавил, что подобная ситуация наблюдается по всех районах области, поскольку местные громады не хотят принимать объекты из-за отсутствия достаточных финансов для их содержания.

— Вся бредовость ситуации заключается в том, что и.о. главы РГА приходит на сессию и рассказывает, что на столе у Президента лежит законопроект, который вот-вот должны утвердить, и депутаты, руководствуясь ПРОЕКТОМ закона принимают решение о передаче таких важных объектов, как больницы, школы, водоканалы. Громады, в свою очередь, ссылаясь на то, что это не закон, а законопроект, который и вовсе может быть не подписан Президентом поступают, как считают нужным! И так происходит по всей Николаевской области, во всех районах. Получается парадокс! У нас в стране сначала делают, принимают какие-то решения, а потом для их реализации на скорую-руку начинают придумывать законопроекты! — отметил он.

Вячеслав Печерица сообщил, что фракция «ОПЗЖ» в Николаевском районном совете предложила обратиться к губернатору Николаевской области и Президенту Украины для решения вопросов, возникших с передачей имущества в коммунальную собственность территориальных громад и для поиска ресурсов на содержание районных больниц.

— Но коалиция, сформированная в районном совете, нашла голоса для принятия решения о передаче. Людей, которые получили мандаты, не интересует ни судьба врачей, ни где будут получать медицинскую помощь жители Березанского района. Им хотелось побыстрее сбросить с себя груз ответственности и заняться решением личных вопросов, — добавил он.

Также депутат обвинил нескольких коллег по фракции в том, что они поддерживают решения партий «Слуга народа» и «Николаевцы» в обмен на места в «экологической» комисии.

— Больше всего меня огорчила позиция коллег, членов партии «ОПЗЖ»: Аллы Каштальян, Олега Крисенко и Надежды Куликовой. Уже на третьей сессии они забыли о главной задаче, поставленной стратегическим советом партии, а именно: сохранение медицинских учреждений, забыли об идеалах, принципах и о людях, которые отдали за них свои голоса! Променяв интересы громады на места в экологической комиссий, эти люди сегодня подыгрывают «Миколаївцям», которые вместе со «Слугами народа» руководят всеми процессами в районном совете. Поэтому, в ближайшее время, считаю необходимым исключить их из фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» в Николаевском районном совете, — резюмировал депутат.

Напомним, что в Березанской центральной районной больнице из-за недостаточного финансирования несколько недель не было отопления.