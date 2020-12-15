В Березанской центральной районной больнице из-за недостаточного финансирования несколько недель нет отопления.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева на своей странице в Facebook.

Как известно, в начале декабря жители Березанки пожаловались, что в местной центральной районной больнице отопление работает с перебоями, а температура в помещении не поднимается выше 12℃.

По слова Анны Замазеевой, к ней обратилась директор Березанской ЦРБ Наталья Таранова, которая рассказала о проблеме с отоплением в медучреждении. Как выяснилось, на сегодняшний день больница не отапливается в связи с задолженностью и отсутствием финансирования на декабрь 2020 года.

— Представьте: сейчас в палатах, где 12 градусов тепла лежат пациенты с температурой под 40. Здание не отапливается из-за большой задолженности, а также отсутствия финансирования на текущий месяц, - написала Анна Замазеева.

Кроме этого, глава облсовета рассказала, что провела встречу при участии главы Березанской ОТГ Валерия Хомицкого, главы Коблевской ОТГ Владимира Панича, главы Березанской райгосадминистрации Дениса Мезенко, а также главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима.

По словам Анны Замазеевой, Березанская и Коблевская ОТГ выделят необходимые больнице средства и сегодня, 15 декабря, медучреждение будет отапливаться.

— Совместными усилиями договорились и решили — Березанская и Коблевская общины помогут и выделят больнице необходимые средства. Ведь так или иначе, местные пациенты — это их жители. Деньги должны поступить уже сегодня, потому, наконец, в палатах будет тепло!, – сказала Анна Замазеева.

Кроме этого, она рассказала, что в ближайшее время в Березанской ЦРБ проведут аудит по эффективности энергосбережения, который поможет углубиться в проблему, чтобы потом решить ее.

Ранее сообщалось, что Березанской ЦРБ планируют закрыть инфекционное и детское отделения. Врачи медучреждения выступили против такой инициативы и просили местную власть организовать встречу с главами сельских советов и ОТГ для того, чтобы обсудить и решить данный вопрос. В свою очередь, новоназначенный глава Березанской РГА Денис Мезенко пообещал принять все необходимые меры для решения вопроса с закрытием инфекционного и детского отделений ЦРБ.

Позже стало известно, что в Березанской ЦРБ в связи с угрозой распространения коронавируса решили не закрывать инфекционное отделение и профинансировать его до конца июня 2020 года.