Демократа Нэнси Пелоси переизбрали спикером палаты представителей.

Об этом сообщил экс-президент, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

— Переизбрание Нэнси Пелоси Спикером Палаты Представителей США — хорошая новость для Украины. Госпожа Пелоси — давний друг нашего государства, поддерживает ее территориальную целостность, евроатлантический выбор и курс реформ, а также сторонник усиления санкционного режима в отношении России за ее подрывные действия против США и Украины, — написал он.

Нэнси Пелоси — первая женщина, которая стала спикером палаты представителей США. Она руководила ею в 2007–2011 годах, а затем — с 2019 года, став известным оппонентом президента США Дональда Трампа.

Последние годы Нэнси Пелоси активно противостояла действующему президенту США Дональду Трампу. В частности, в сентябре 2019 года она объявила о начале процедуры импичмента в отношении главы государства из-за его решения о заморозке военной помощи Украине после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако сенат США оправдал Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что на церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена традиционное шествие американского лидера заменят на виртуальный парад из-за пандемии коронавируса. Его будут транслировать по телевидению 20 января.