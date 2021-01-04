Кабинет Министров Украины сократил предельную численность сотрудников областных и районных государственных администраций с января 2021 года.

Об этом свидетельствует утвержденный Кабмином проект постановления «О внесении изменений в приложение к постановлению Кабинета Министров Украины от 25 марта 2014 № 91», который опеределяет предельную численность работников местных государственных администраций, исходя из нового количества райгосадминистраций и примерных штатов, разработанных Министерством развития общин.

Максимальную численность работников райгосадминистраций для Николаевской области предлагается установить в количестве — 601 единица. В настоящее время предельная численность работников составляет — 1165. В общем штат сотрудников районных администраций по всей Украине будет сокращен на 46%.

Предельную численность сотрудниковт ОГА ограничили до 619 с 1 января и 597 — с 1 июля.

Главам областных государственных администраций поручили в недельный срок предупредить о возможном предстоящем увольнении работников районных государственных администраций, которые реорганизуются.

Напомним, в Первомайске началась реорганизация сельсоветов в рамках нового админустройства.