В Первомайской громаде начали реорганизацию сельских и поселкового советов, а также стартовал процесс передачи бюджетных объектов.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Так, на заседании сессии городского совета было принято решение о реорганизации Подгороднянского, Грушевского, Чаусянского, Конецпольского и Каменнобалковского советов путем присоединения к Первомайскому горсовету.

Также депутаты единогласно поддержали передачу районных бюджетных учреждений.

В сюжете отмечается, что сейчас в Первомайске пытаются до конца года использовать ранее выделенную субвенцию в размере 20 миллионов гривен на ремонты дорог. Ее распределили между районами. Преимущественно работают на центральных улицах.

Ранее сообщалось, что новоизбранные депутаты Первомайского горсовета утвердили старостинские округа и назначили старост, заместителей городского головы и состав исполкома.

Также депутаты избрали секретаря, утвердили регламент, состав комиссий и оклад мэра.