Плавучий кран LK-600 «Захарий» направляется на строительство мостовых переходов через Днепр и Старый Днепр в Запорожье.

Об этом пишет издание «Порты Украины».

По данным Информационной речной службы Украины, плавкран прошел Каховский шлюз. Буксировку выполняет буксир Plutus компании «Грейн-Трансшипмент». Согласно данным сервиса МarineTraffic, по состоянию на 15:30 понедельника, 4 января, караван находился в Никопольском речном порту.

«Захарий» прибыл из Стамбула и будет использоваться по договору с «Укравтодором» для транспортировки секций моста от сборочной площадки в районе Кривой бухты около Запорожья. Длина маршрута по Днепру — 6 км. Всего планируется перевезти шесть секций общей массой 4334 тонны. Кроме того, плавкран будет задействован при монтаже секций прогонного строения №10 (вантового моста). Подрядчик планирует выполнить монтаж первой секции моста в конце января.

LK-600 является самым мощным плавкраном в Европе в классе компактных речных кранов с низкой осадкой. Вес — около 3000 тонн. Грузоподъемность после модернизации — 800 тонн. Для прохода по речному мелководью у крана существенно снижена осадка, в полном грузе с балластом она составляет 2 метра. Для прохода под мостами уменьшена высота при транспортировке. Максимальная высота, на которую кран может поднять груз, составляет 75 метров.

Плавкран построен на судостроительном заводе «Ленинская кузница» (Киев) в 2009 году. В 2011 году использовался на строительстве Подольского мостового перехода, где потерпел крушение в ноябре. Прошел ремонт. С 2017 года — работал в Турции.

Как известно, в 2014 году «Николаевский судостроительный завод «Океан» завершил ремонтные работы и сегодня приступил к испытаниям речного плавучего крана «Захарий».